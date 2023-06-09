Государственный театр танца «Казаки России» бесплатно покажут свой новый вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже». 12 июня им завершится праздничная программа на площади Ленина в Липецке, приуроченная к Дню России. Начало спектакля назначено на 20.30.

Постановка «Казаки в Париже» посвящена событиям 1814 года, когда после разгрома наполеоновской армии российские войска вступили в Париж. Это уже третий большой спектакль «Казаков России». В отличие от «Донской легенды» и «Пугачёва», в основу «Казаков в Париже» легло не классическое произведение, а эпизоды из мемуаров очевидцев. Премьера спектакля состоялась на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого в ноябре прошлого года.

«Любое выступление «Казаков России» – это всегда подарок для зрителя. Спектакль этого театра в такой важный для страны день – лучшее завершение праздничной концертной программы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.