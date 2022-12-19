Коллектив липецкого государственного театра танца «Казаки России» выступил в Рязанской области. Благотворительный концерт в поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции, защитников Донбасса, состоялся на сцене Сапожковского районного Дома культуры.

Вместе с коллективом государственного театра танца «Казаки России» приехал его художественный руководитель, народный артист России Леонид Милованов. Концерт организовало хуторское казачье общество «Сапожковское» в поддержку российских военнослужащих в зоне СВО.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, на выступлении в качестве почетных гостей присутствовали войсковой старшина, заместитель войскового атамана по культурно-просветительской деятельности Центрального казачьего войска, заместитель председателя постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, по содействию развитию казачьей культуры Дмитрий Иванов, начальник штаба гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус», подполковник Михаил Москвин, командир батареи управления и артиллерийской разведки, капитан Игорь Слободяник, старший офицер на батареи противотанковых управляемых ракет Константин Чуб. Руководители района поблагодарили липецких артистов и Леонида Милованова за праздник песни и огромный вклад, который известный во всем мире липецкий коллектив вносит в развитие казачьей культуры России.

«Спасибо артистам за мастерство, которым они щедро делятся со зрителями. «Казаки России» с концертными номерами и спектаклями, выраженными в эффектной сценической форме, никого не оставят равнодушными», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.