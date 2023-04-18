Государственный театр танца «Казаки России» в рамках «Больших гастролей» с 21 по 26 апреля выступит с концертной программой «Мы из Липецка». Коллектив побывает в Тольятти, Самаре, Орске, Оренбурге, Уфе и Бирске. «Каждое выступление артистов театра «Казаки России» – праздник для поклонников их таланта и почитателей народной культуры. Этот коллектив давно является гордостью региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На концертах «Казаков России» зрители увидят и услышат энциклопедию казачьей жизни – в нарядных ярких костюмах, задорных песнях и неудержимых плясках, представляющих традиции и наследие многочисленных «казачьих» регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. Наряду с традиционно казачьими танцами «Хоперцы», «Казачий пляс», «Черкесска», ставшими «визитной карточкой» театра танца, артисты исполнят «Старинную Москву», «Улицу на улицу», «Радугу Победы». В программу вошли совершенно новые, специально подготовленные для исполнения авторские композиции «Я ехала домой», «Степная история», «Сухопляс». График выступлений коллектива на концертных сценах в рамках программы «Большие гастроли» опубликован на странице театра танца «Казаки России» в соцсети ВКонтакте.

Финальным аккордом гастролей театра танца «Казаки России» станет совместный концерт с государственным академическим ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова. Два прославленных коллектива выйдут вместе на главную сцену Уфы 27 апреля в рамках фестиваля «Танец – душа народа» в Республике Башкортостан. Когда на одной сцене блистают два самобытных коллектива – это уникальное событие, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области. На протяжении трети века «Казаки России» демонстрируют мастерство на лучших концертных площадках страны и мира, представляя неповторимую казачью культуру России. Ансамбль Гаскарова свыше 80 лет представляет национальную культуру и искусство на мировой арене, сохраняя творческое наследие Файзи Гаскарова и опыт, накопленный за всю историю. Концертная программа «Танцы народов мира» была отмечена наградами ЮНЕСКО – ансамбль получил золотую медаль «Пять континентов» и диплом «Посол мира». В программу вошли жемчужины башкирской хореографии и танцы многих народов мира.

«Большие гастроли» проходят в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программу реализует РОСКОНЦЕРТ. Концерты доступны по Пушкинской карте.