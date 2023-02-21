Государственный театр танца «Казаки России» выступит с концертной программой «Мы из Липецка» в Бирске, Уфе, Оренбурге, Орске, Самаре и Тольятти в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации с 21 по 26 апреля. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Программу театра танца «Казаки России» можно назвать энциклопедией казачьей жизни, выраженной в эффектной сценической форме, в нарядных ярких костюмах, задорных песнях и неудержимых плясках, представляющих традиции и наследие многочисленных «казачьих» регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока.

Наряду с традиционно казачьими танцами «Хоперцы», «Казачий пляс», «Черкесска», ставшими «визитной карточкой» театра танца, артисты театра блестяще исполнят «Старинную Москву», «Улицу на улицу», «Радугу Победы». В программу вошли совершенно новые, специально подготовленные для исполнения авторские композиции «Я ехала домой», «Степная история», «Сухопляс».

«Каждое выступление артистов театра «Казаки России» – это праздник для поклонников их таланта и почитателей народной культуры. Этот коллектив давно является гордостью региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.