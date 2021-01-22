Артисты балета государственного театра танца «Казаки России» из Липецка провели мастер-класс по хореографии в режиме онлайн для танцевальных ансамблей Луганской академической филармонии. Об этом сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

В мероприятии приняли участие ансамбль песни и танца «Раздолье» под руководством Александра Воробейчикова и ансамбль танца «Рондо» под руководством заслуженного деятеля искусств ЛНР Оксаны Фаренниковой. Спикером от РФ выступил художественный руководитель театра танца «Казаки России» Леонид Милованов.

В филармонии добавили, что участниками мастер-класса стали также артисты из соседней ДНР. Участие луганских артистов в онлайн-встрече было обеспечено благодаря поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в рамках интеграционных мероприятий с РФ.

– Коллеги из Липецка, Луганска и Донецка продемонстрировали приемы рубки и фланкировки шашками, владение пиками и клинками, обсудили женскую и мужскую технику исполнения сложных технических элементов в народных танцах, – рассказали в филармонии.

Балетмейстер-постановщик ансамбля песни и танца «Раздолье» Алла Богунова отметила, что российские хореографы высоко оценили творчество артистов столичной филармонии.

– Такие творческие встречи очень важны для развития хореографов, даже если проходят в режиме онлайн, тем более в условиях пандемии. Сегодня мы были рады получить высокую оценку нашего творчества от артистов такого именитого коллектива, как «Казаки России», – сказала она.

– Это замечательно, что у нас есть возможность общаться с известными коллективами, перенимать их опыт, делиться своим. Тема мастер-класса очень актуальна для нашего коллектива, так как основу репертуара составляют постановки казачьей тематики, – добавил Воробейчиков.

Фаренникова выразила надежду, что «подобные встречи станут хорошей традицией».