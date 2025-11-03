«Казаки России» выступили в Кремле с юбилейным концертом

Государственный театр танца «Казаки России» из Липецка отметил свое 35-летие грандиозным концертом на главной сцене страны. Выступление, прошедшее при полном аншлаге в Государственном Кремлёвском Дворце, стало ярким финальным аккордом Дней культуры Липецкой области в Москве и подтвердило статус коллектива как национального достояния.

Зрителям представили всё богатство казачьих традиций — от донских степей до сибирских просторов. В программе были представлены как легендарные номера, ставшие визитной карточкой театра, такие как «Хоперцы», «Казачья праздничная» и «Черкесска», так и специально подготовленные премьеры.

Поздравить коллектив с юбилеем и выйти пришли народный артист России Олег Газманов, певец Ярослав Дронов (Шаман), Московский театр танца «Гжель» и солистка Татьяна Куртукова. Особой теплотой было встречено выступление молодого поколения — воспитанников студии при театре с композицией «Донская праздничная». Концерт прошел в рамках федеральной программы «Мы — Россия» по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

«Творчество «Казаков России» никого не оставляет равнодушным, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства».