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Государственный театр танца «Казаки России» выступит в Смоленске, Туле, Калуге, Белгороде и Владимире с концертной программой «Мы из Липецка». Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Мы – Россия». Они начались 23 октября и продлятся до 12 декабря. Программа реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

Программу «Мы из Липецка» можно назвать энциклопедией казачьей жизни. Эффектные сценические композиции, яркие нарядные костюмы, задорные песни и пляски представляют наследие многочисленных «казачьих» регионов России – от реки Дон и Чёрного моря до Сибири и Дальнего Востока.

Наряду с традиционно казачьими танцами, ставшими визитной карточкой коллектива («Хоперцы», «Казачий пляс», «Черкесска»), артисты исполнят номера «Старинная Москва», «Улица на улицу», «Радуга Победы». В программу вошли совершенно новые, специально подготовленные для исполнения в юбилейном сезоне авторские композиции «Я ехала домой», «Степная история», «Сухопляс».

«Творчество «Казаков России» никого не оставляет равнодушным, — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. — Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства».