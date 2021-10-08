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Артисты липецкого театра танца «Казаки России» выступят в Государственном Кремлёвском Дворце. Они примут участие в праздничном концерте, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который состоится 8 октября в формате covid-free.

В этот вечер чествовать работников аграрного сектора будут известные артисты и музыканты. «Казаки России» исполнят танец «Казачий пляс» в постановке народного артиста России Леонида Милованова.

«Творчество «Казаков России» никого не оставляет равнодушным, — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. — Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства».

В ноябре «Казаки России» выступят для липчан, порадуют новой постановкой «Казаки в Париже». Этот проект получил финансовую поддержку Министерства культуры России. Премьера состоится 17 и 18 ноября в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого.