Театр танца «Казаки России» 20 ноября отправляется с гастролями в Луганскую филармонию. Творческий коллектив в довольно большом составе – 45 человек под руководством народного артиста России Леонида Милованова – представит программу «Мы из Липецка», которую до этого показывал в других регионах России.

«Выступления «Казаков России» никого не оставляют равнодушным и вызывают яркие эмоции. Надеюсь, жители Донбасса оценят творчество липецких артистов, тем более казачья культура им исторически близка и понятна», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ноябрь для липецких артистов обещает быть богатым на выступления. Помимо выступлений в родном регионе театр танца «Казаки России» собирается посетить Москву, где покажет спектакль «Казаки в Париже», примет участие в гала-концерте лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» и поедет в Луганск, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.