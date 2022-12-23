85% рожениц выписываются из липецких роддомов со свидетельствами о рождении ребенка. Это стало возможным благодаря проекту «Мои первые документы», который стартовал в конце августа 2021 по инициативе губернатора Липецкой области.

«За последние три месяца активность участия в проекте возросла. Этому поспособствовала большая информационная кампания. Мы раздавали буклеты с рекламой проекта во всех женских консультациях на территории Липецкой области, в каждом муниципальном образовании. Подключали глав районов и средства массовой информации. И теперь в среднем 8 мам из 10 получают первые документы на ребенка в роддоме», — отметила руководитель ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина.

Также сотрудники центров «Мои Документы» проводят индивидуальную работу с каждой мамой, рассказывая о преимуществах проекта. Получив документы на ребенка в роддоме, родителям не придется дополнительно выделять время, приходить в МФЦ лично, что упрощает процесс получения услуг.

«Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется. Мы ориентируемся на запросы населения и видим хороший результат проделанной работы. За последние несколько лет эти сервисы стали гораздо удобнее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Самое главное для будущих родителей – определиться с именем ребенка. Без этого оформить свидетельство о рождении будет невозможно. Благодаря тому, что сейчас многие родители уже знают о возможности оформить пакет документов в роддомах, уменьшилось количество тех, кто еще не выбрал имя для ребенка.

Среди других частых оснований, по которым мамы не получают документы на ребенка в роддоме – желание оформить документы по месту жительства, установление отцовства или то, что родители являются иностранными гражданами.

Помимо свидетельства сотрудники МФЦ в рамках проекта оказывают целый ряд услуг: оформляют полис ОМС, помогают подать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, на оформление очереди в детский сад, а также консультируют по всем видам поддержки семей с детьми.

Проект реализуется в трех медицинских учреждениях города Липецка: областном перинатальном центре (ул. Московская, д. 6А, корп. 2), городском родильном доме (ул. Студенческий городок, д. 5), городском перинатальном центре (ул. Коммунистическая, 24вл3).

Всего с начала 2022 года в трех роддомах, участвующих в проекте «Мои первые Документы», родились около семи тысяч детей, им было выдано 4510 свидетельств о рождении при выписке. Получить дополнительную информацию жители области могут по номеру телефона 8-800-450-48-48 добавочный 5.