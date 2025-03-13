Каждая вторая машина «АвтоВАЗа» окрашена липецкими материалами

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил два предприятия Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» — заводы «Литум» и «Прайм Топ». Ранее компании сменили собственников — с иностранных на отечественных — и сейчас активно развиваются.

Завод «Литум. Липецк», специализирующийся на изготовлении покрытий для разных сфер промышленности, полностью останавливал производство в 2022 году. В 2023 году его вновь запустили, сохранив штат сотрудников. При российском собственнике в январе 2024 года удалось заключить контракт с компанией «АвтоВАЗ». «Каждая вторая машина этой марки машина окрашена материалами, которые производят на липецком заводе. Компания планирует расширяться и выпускать водорастворимые эмали для покраски автомобилей — эту нишу после ухода иностранных компаний в России пока никто не занял», — комментирует глава региона.

«Прайм Топ Специальные покрытия» зашёл на Грязинскую площадку ОЭЗ в прошлом году. Перестраивают завод. Запускать производство будут в два этапа: сначала наладят выпуск полиакрилового лака. Затем — эпоксиакрилатного лака: раньше его привозили только из-за рубежа. Будут созданы 80 новых рабочих мест. Игорь Артамонов предложил представителям компании рассмотреть возможность трудоустройства студентов последних курсов ЛГТУ и профильных колледжей и техникумов.

«Импортозамещение сейчас одна из ключевых задач российской промышленности. И вопрос времени. А кто в итоге в выигрыше? Компании, которые бросили свои заводы? Очевидно, что нет. Перспективное место пусто не бывает», — резюмирует губернатор.