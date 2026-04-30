Каждодневный труд на благо родного края

Торжественная церемония награждения по случаю Дня местного самоуправления прошла в большом зале администрации Добринского округа. Своих коллег с праздником поздравил руководитель муниципалитета Александр Пасынков.

— Местное самоуправление, — сказал в поздравительной речи Александр Николаевич, — это основа демократии, это люди, которые работают для того, чтобы наш округ становился лучше, комфортнее и уютнее. И нет более почётной профессии, чем служить людям, среди которых живёшь. День местного самоуправления — это особенный повод сказать всем вам спасибо за неустанную работу над улучшением жизни людей нашего посёлка и округа.

А.Н. Пасынков вручил почётные грамоты и благодарности разного уровня 10 лучшим представителям структурных подразделений администрации Добринского округа.

Благодарности Липецкого областного Совета депутатов получили старший инженер общего отдела Юлия Коновалова, заместитель начальника отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Екатерина Логачёва, главный специалист-эксперт административной комиссии Мария Полянская.

Почётные грамоты администрации Добринского округа вручили заместителю начальника юридического отдела Татьяне Долматовой, начальнику Тихвинского территориального отдела Александру Кондратову, начальнику общего отдела Галине Косициной, начальнику отдела экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности Ольге Нехороших, заместителю начальника отдела имущественных и земельных отношений Олесе Чернышовой.

Благодарностями за многолетний труд и ценными подарками были отмечены бывший начальник Хворостянского территориального отдела Владимир Курилов и бывший начальник Березнеговатского территориального отдела Татьяна Пчельникова. А ещё одним подарком для муниципальных работников стал праздничный концерт от работников культуры.