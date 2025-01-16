Во вторник, 14 января, в большом зале правительства Липецкой области на празднике, приуроченном ко Дню российской печати, чествовали лучших представителей средств массовой информации региона.

В торжественном награждении приняли участие губернатор Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

— Друзья, вы — люди, которые не боятся задавать вопросов, искать ответы, рассказываете, как меняется жизнь, — приветствуя журналистов, сказал И.Г. Артамонов, — каждое ваше слово имеет значение. Делаете своё дело честно, с уважением к аудитории. Вы не просто освещаете событие, но и формируете общественное мнение, сохраняете связь поколений, защищаете культуру и язык. Спасибо за труд.

— Результаты работы представителей четвертой ветви власти региона всегда отмечались не только в Липецкой области, — продолжил В. Сериков, — но и наши газеты входят в число лучших по стране. Желаю журналистам дальнейших успехов.

На этом празднике более 50 представителей СМИ были отмечены почетными званиями и областными премиями. Сотрудники газеты «Добринские вести» тоже, как всегда, были среди награждённых. Уже в который раз становятся победителями работы творческого коллектива редакции (М. Пчельниковой, О. Фроловой, Р. Панова и Т. Лебеденко) в конкурсе материалов о развитии образования.

Кроме того, на этом торжестве председатель Союза журналистов Липецкой области Пётр Игнатов вручил благодарственное письмо главному редактору «ДВ» Тамаре Шигиной за издание книги «Расскажи мне обо мне», а также редактору отдела писем Марине Пчельниковой — диплом лауреата премии имени Александра Вермишева за очерк «В Луганске чтут нашего земляка» и диплом от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва за ряд очерков, отмеченных в конкурсе «Лучшее журналистское произведение» — 2024.

Начался новый 2025-й год, и творческий коллектив нашей газеты обещает своим читателям на страницах районки по-прежнему печатать интересные материалы о лучших людях Добринского района и его развитии в целом по разным отраслям жизни.