Заслуженная колхозница из Средней Матренки Валентина Петровна Полянская отметила 90-летний юбилей

Пышного торжества по этому поводу юбилярша не планировала, но гостей, судя по празднично накрытому столу, все-таки ждала: постаралась дочка Нина.

Одной из первых пришла поздравить именинницу глава Среднематренского сельского поселения Нина Гущина. Вручила букет цветов и пожелала бодрого долголетия. Затем подъехал с подарками сын Владимир (он живет в Липецке).

Юбилярша встречала дорогих гостей при полном параде, со всеми трудовыми наградами на груди. А гордиться ей есть чем. Валентина Петровна — ветеран труда, дважды победитель социалистического соревнования, награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Общий стаж этой женщины — 40 лет. Это очень много, если учесть, что все эти годы она работала на ферме, куда пришла еще 16-летней девчонкой.

Родилась Валентина Петровна 6 декабря 1934 года. В девятилетнем возрасте пошла в школу. Тогда, в 1943 году, в их классе было почти 50 (!) человек (позже их поделят на два). Несмотря на голод, холод и нужду, учились ребятишки с большим желанием. У способной Валентины в свидетельстве об окончании семилетки были одни четверки и пятерки. С таким «аттестатом» 15-летняя девушка и отправилась вместе с подругами в Кострому устраиваться на ткацкую фабрику. Но там нашлись добрые люди, рассоветовали: «С твоими отметками тебе надо дальше учиться!». И Валя вернулась домой. Решила поступать в техникум.

Но жизнь все переиначила. По сфальсифицированному делу ее мать осудили на один год и дочь осталась в доме за старшую. А потом председатель колхоза имени Чапаева позвал Валю работать на ферму. Сначала ухаживала за телятами, позже стала доить коров.

Вспоминает, какой это тяжелый был труд. Воду для поения животных из колодца бадьей доставали, силос на себе в огромных корзинах по кормушкам разносили… Валентина Петровна 25 лет проработала дояркой, когда на ферме появилась мехдойка. С улыбкой вспоминает, как первое время женщины с опаской смотрели на «чудо-механизм». Ставили аппарат «для виду» в проход, а сами по-прежнему буренок руками доили.

— Мы вместе с Марией Петровной Карасевой первыми в колхозе начали осваивать доильные аппараты, — продолжает собеседница. — Было сложно, да еще коровы, не привыкшие к таким приспособлениям, копытами, как лошади, били. Я с детства любила животных. Поэтому и к своему делу с душой относилась. Мы, доярки, даже соревновались между собой, у кого коровки чище, сохранность телят лучше. Я всегда в передовиках ходила. Работала без выходных и отпусков…

За свой труд одна из лучших доярок колхоза получала не только трудовые награды, но и хорошую зарплату, которая была даже побольше, чем у некоторых руководителей. А деньги были нужны: затеяла строить новый дом, да и троих детей надо было на ноги поднимать. Приходилось полагаться на свои силы: муж оказался ненадежной опорой.

Избиралась наша героиня и в Совет народных депутатов. Ответственно относилась к новым обязанностям — выполнять наказы односельчан. А те ценили ее за принципиальность и прямоту. Полянская умела отстоять свою точку зрения невзирая на лица и должности.

— У мамы работа на первом месте была, — добавляет дочка Нина Владимировна. — Сколько себя помню, она всегда на ферме. Девчонкой бегала ей помогать доить коров. Честно скажу, нам ее в детстве очень не хватало. Зато мы росли самостоятельными, имели свои обязанности по дому.

Валентина Петровна работала еще два года после выхода на пенсию, пока здоровье позволяло. Сейчас живет вместе с дочерью, которая окружила ее заботой и вниманием. Нина работает на почте. Юбилярша всегда в курсе сельских и районных новостей, которые узнает из газеты «Добринские вести». Семья выписывает ее много лет без перерыва. Писали когда-то в районке и про передовую доярку Полянскую из колхоза имени Чапаева.

— Мама десять лет назад сломала шейку бедра, — говорит Нина Владимировна. — Передвигается с помощью ходунков. Но при этом не хочет зависеть от посторонней помощи. Встает утром рано и за швабру берется, в своей комнате каждый уголок протрет от пыли. А то, бывает, стирку затеет. Недавно начала зарядку делать: каждый день обязательно несколько кругов по дому пройдет. Память у нее и вовсе отменная.

В этом мы убедились сами, беседуя с Валентиной Петровной в ее 90-й день рождения. Она отлично помнит имена, даты, события. А главное, не унывает и с оптимизмом смотрит в завтрашний день.