Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в отправке липецких призывников в армию. 41 человек будет служить в ракетных, сухопутных войсках и других подразделениях в Московской области и Краснодарском крае.

«Вспомнил свою отправку. Почти 40 лет прошло. Два года службы в погранвойсках на границе с Финляндией. Не скажу, что было просто, но это армия – она для сильных и во имя сильной страны. Всем парням – удачи. Спасибо, что доказываете делом любовь к Родине», – обратился к ребятам глава региона.

Осенний призыв в Липецкой области завершён на 76%. Всего за эту кампанию в армию уйдут больше тысячи человек, 56 из них – в возрасте от 27 до 30 лет.

«Когда речь идет о элитных войсках, безусловно, стоит отметить ВДВ. Там служат около 10% наших призывников, то есть примерно 100 человек из этого призыва станут десантниками», – комментирует начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Липецкой области Игорь Козлов.