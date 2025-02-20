В Липецкой области завершилась регистрация заявлений на участие в ЕГЭ 2025 года. Экзамены будут сдавать больше 4 700 выпускников региона, сообщили в минобразования области. Самым массовым станет ЕГЭ по русскому языку: этот предмет выбрали 4 578 человек, базовую математику — 2221 школьник.

Самый популярный предмет по выбору в этом году — обществознание, его планируют сдавать 2214 выпускников. Это на 10% меньше, чем в 2024 году. При этом растёт интерес к точным наукам. 52% одиннадцатиклассников региона выбрали профильную математику, каждый пятый школьник — физику. Среди иностранных языков в топе по по-прежнему английский язык с 457 зарегистрированными участниками. Французский планируют сдавать шестеро, четверо — немецкий, двое — испанский, один выпускник — китайский язык.

ЕГЭ в 2025 году будет проводиться в три этапа. Досрочный пройдёт с 21 марта по 21 апреля, основной этап — с 23 мая по 4 июля, дополнительный этап — с 4 сентября по 23 сентября. Как и в прошлом году, экзаменуемые смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля. «В прошлом году в регионе 39 выпускников сдали экзамены на максимум — отличный результат! Надеемся, что и в этом году ребята проявят себя. Конечно, многое зависит от педагогов, которые дают школьникам не только предметные знания, но помогают психологически настроиться на ЕГЭ, это важно. Надеемся, что экзаменационные процедуры для наших выпускников будут максимально комфортными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.