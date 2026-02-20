Каждый стежок приближает победу

Инициативные жители села Дурово полгода назад наладили у себя производство маскировочных сетей.

Столь нужным и ответственным делом занимаются в основном местные пенсионеры. Руководит сельскими мастерицами бывшая учительница английского языка Зоя Сычева. Расходные материалы находят и приобретают на маркетплейсах.

За работой Галина Коровина.

Кроме З. Сычевой, маскировочные сети плетут Нина Ходякова, Наталья Власова, Роза Искандарова, Татьяна Горькаева и Галина Коровина. Мини-цех работает в здании бывшего колхозного правления. Известный в округе меценат, руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Крутских помог отремонтировать электропроводку. Поэтому даже недавние морозы не остановили производственный процесс: электрические обогреватели создают в помещении комфортную температуру.

— Стараемся работать ежедневно, — говорит одна из сельских активисток Галина Коровина, — с десяти до двух, потом все расходятся по домам, чтобы заниматься хозяйством. С расходными материалами проблем нет, закупаем по мере необходимости. Средства на это собираем всем миром.

Большие тканевые бобины в углу — подтверждение серьезности намерений местных рукодельниц. Для того, чтобы порезать прочную всепогодную ткань, был изготовлен специальный станок. Это заслуга Юрия Коровина, который постоянно оказывает техническую помощь пенсионеркам. В центре мини-цеха, на большом деревянном каркасе, закреплена основа сети, ее размер стандартный: три на шесть метров. На нее женщины вручную в определенном порядке привязывают аккуратно порезанные лоскутки ткани.

Сейчас дуровские волонтеры думают изготовить несколько абсолютно белых, зимних вариантов маскировки. А всего с 19-го августа в Дурово были изготовлены двадцать три маскировочные сети. Их передали добринским казакам, они занимаются доставкой «за ленточку» гуманитарной помощи. Кроме сетей, дуровцы регулярно собирают на фронт продукты питания, предметы личной гигиены и бытовой химии.

Работа кипит не только в колхозном правлении. Ряд сопутствующих операций выполняется на дому. Руками Галины Горшковой, Нины Калачевой, Ольги Цынгиной, Надежды и Веры Будариных, Галины Левчук также готовится маленькая толика успехов на фронте, а вместе с этим приближает общую победу. Житель Дурово Владимир Семин помогает женщинам по технической части, настраивая станок.

Женщин-волонтеров не нужно агитировать помогать СВО. У многих из них на передовой сейчас находятся близкие родственники. У Галины Коровиной — племянник, у Зои Сычевой в зоне спецоперации выполняет боевые задачи зять, у Галины Горшковой — сын, недавно он побывал дома в отпуске. И очень может быть, что маскировочные сети, изготовленные руками дуровских пенсионерок, уберегут односельчан от беды.

Эдуард ДЕМИХОВ.