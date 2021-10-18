В Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого чествовали наиболее активных пользователей «Пушкинской карты». Тем, кто посетил больше всех спектаклей, вручили подарки, и еще раз рассказали о возможностях, которые предоставляет новая федеральная программа молодым людям от 14 до 22 лет.

Награждение провели в день закрытия Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». За полторы недели форума было продано рекордное количество билетов по Пушкинской карте. Около 1000 участников программы побывали на фестивальных спектаклях бесплатно. «Самыми популярными среди молодежи постановками оказались «Горе от ума» Липецкого государственного академического театра имени Толстого и «Вишневый сад» Костромского государственного драматического театра. И тот, и другой спектакли в итоге были удостоены главных наград фестиваля. По статистике фестиваля каждый третий зритель посетил фестивальные спектакли по Пушкинской карте», – рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Татьяна Горелова.

«Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

К проекту «Пушкинская карта» в Липецкой области подключены все театры региона, включая театр танца «Казаки России», Липецкая филармония (Унион), областной краеведческий музей с его филиалами, ОЦКНТ, музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского, усадьба Скорняково-Архангельское. Воспользоваться ей могут 89425 человек в возрасте от 14 до 22 лет, получив виртуальную карту через мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца 2021 года.

Пушкинская карта работает в любом регионе России. Узнать о мероприятиях можно в афише приложения или в специальном разделе на сайте Культура.РФ, а также на сайтах учреждений культуры Липецкой области.