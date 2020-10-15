Кажется, у меня температура. Когда вызывать скорую? А нужна КТ?

Главный врач Липецкой областной станции скорой медицинской помощи Александр Игнатовский рассказал, по какому принципу “скорая помощь” выезжает на вызовы в период пандемии коронавируса:

“Скорая помощь” без показаний вызываться вообще не должна. Температура 37,1 – нужен больничный. Температура 37,3 и насморк в первый день – это все поликлинические случаи. Кроме вызовов на температуру, коих у нас сейчас 60% в листе ожидания “скорой помощи”, есть вызовы на ДТП, высотные падения, криминальные травмы, роды, кровотечения, обострения хронических заболеваний, которые опасны для жизни. “Скорая помощь” в первую очередь выезжает на вызовы, где существует риск для жизни. По федеральному законодательству, неотложные вызовы, к которым относится температура, могут выполняться только тогда, когда в листе ожидания “скорой помощи” не осталось экстренных угрожающих жизни случаев.

Из того огромного количества вызовов, которые к нам поступают с температурой, мы, конечно, выбираем, дифференцируем те, которые требуют более усиленного внимания и неотложной помощи. Это вызовы к детям, вызовы к пациентам старше 65 лет, вызовы к пациентам, которые имеют хронические заболевания, в том числе нервной, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. И если вдруг пациенты перезванивают и говорят, что состояние за какое-то время немного ухудшилось. Идет дифференциация вызовов, и помощь оказывается тем, кто в ней более сейчас нуждается”.

Также Александр Игнатовский ответил на вопрос, обязательно ли нужна КТ при симптомах простуды:

“Назначение любого рентгенологического исследования – это компетенция лечащего врача. Достаточно большое количество людей в частном порядке обращаются в рентгенологические кабинеты, где проводится КТ-исследование. Но это не всегда идет на пользу. Во-первых, люди не должны забывать, что КТ – это не совсем полезная процедура, это определенная лучевая нагрузка. Я знаю пациентов, которые сделали КТ в течение месяца 3 раза. Это огромная лучевая нагрузка, поэтому все это должно быть согласовано либо с лечащим врачом, либо с врачом поликлиническим.

Также при самостоятельном обращении, когда нет клинических проявлений, а люди хотят просто удостовериться, что есть у них какие-то поражения, процент выявления не такой высокий. Выявлять, прежде всего, необходимо по эпидемиологическим и клиническим показаниям”.