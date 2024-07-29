Керамику с необычным орнаментом и орудия труда из рогов и костей эпохи неолита обнаружили липецкие археологи в ходе раскопок около села Преображеновка Добровского округа. Работы проводились с 13 по 24 июля. Волонтеры исследовали поселение древнего человека второй половины шестого тысячелетия до нашей эры. В культурном слое не найдено ни одного каменного орудия и отходов их производства. Это наводит на мысли, что в то время жители не имели доступа к каменному сырью.

Древнее поселение у Преображеновки активисты липецкой научной общественной организации «Археологические исследования» изучают уже несколько лет при поддержке Фонда президентских грантов «Изучаем древних, учимся у древних, спасаем древних». За это время выявлены ряд артефактов хорошей сохранности, представляющих научную ценность. Самые ценные находки лягут в основу научных публикаций.

«Археология помогает выявить и сохранить исторические памятники и артефакты для будущих поколений, вносит вклад в изучение эволюции и развития человеческой цивилизации, что важно для понимания нашего места в мире», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.