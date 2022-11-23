Новое творческое объединение для поклонников керамики, гончарного дела и прочих видов работы с глиной открыл в Липецке Областной краеведческий музей. Керамокластер на Студёновской расположился в здании Музея современной скульптуры, где также находится творческая студия Юрия Гришко – липецкого скульптора, народного художника РСФСР, Почетного гражданина Липецка.

Посетители могут побывать на рабочем месте известного скульптора, познакомиться с его работами и, вдохновившись увиденным, попробовать сделать что-то самостоятельно под руководством мастеров-керамистов. Расписание мастер-классов размещено на сайте. Принять в них участие могут дети, взрослые, группы.

«Развитие музейной среды, преемственность традиции великого Юрия Дмитриевича Гришко, приобщение подрастающего поколения к искусству – наши основные задачи при запуске керамокластера. Уверен, это место будет пользоваться большой популярностью среди жителей и гостей города. Команде областного краеведческого музея желаю успехов в начинании, а участникам мастер-классов – творческого вдохновения!» – сказал вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин.

Специально для керамокластера приобретены муфельная печь и уникальное для Липецка оборудование – сепаратор для улавливания глины. В будущем здесь планируется организовывать специальные терапевтические занятия с использованием глины. Хотя художественный руководитель проекта, художник-керамист и арт-педагог Светлана Пастухова уверена, что любая работа с глиной благотворно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека.