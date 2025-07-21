Кибербезопасности научат детей на летнем отдыхе в липецких лагерях

Третья смена стартовала в загородных лагерях Липецкой области. Программа «Кибер-лето» в «Прометее» расширит кругозор ребят в сфере кибербезопасности, познакомит с потенциальными угрозами, их возможными последствиями и методами предотвращения.

В кластере загородных лагерей «Липецкие каникулы» школьников ожидают увлекательные знакомства с современными профессиями, погружение в мир космоса и искусства, тематические мастер-классы, а также встречи с выдающимися спортсменами Липецкой области.

Лагерь «Лукоморье» погрузит ребят в мир фэнтези по трилогии «Сага о Копье». В «Берёзке» отдыхающих ждёт мир искусства в формате игрового сюжета. А в «Олимпе» проведут патриотическую смену «Герои Отечества» с акцентом на воспитании чувства ответственности, мужества и любви к своей стране. В течение смены школьники кластера «Липецкие каникулы» будут посещать крытый бассейн, каток с искусственным льдом, верёвочный городок и играть в лазертаг.

«Летний отдых должен быть не только интересным, но и полезным. В наших лагерях дети получают важные знания, знакомятся с современными профессиями, укрепляют здоровье и учатся любить Родину. Особенно ценны патриотические смены, которые воспитывают в подрастающем поколении чувство ответственности и гордости за свою страну», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.