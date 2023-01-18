Кибермошенники начали чаще притворятся работодателями. Они рассылают гражданам сообщения о привлекательных условиях работы на маркетплейсах, а потом лишают их финансов. Эксперты липецкого отделения Банка России призывают жителей Липецкой области сохранять бдительность.

Предложение о трудоустройстве приходит от аферистов по электронной почте, через смс или мессенджеры. В сообщении говорится о высокой оплате труда, неполном рабочем дне, легких задачах. Зачастую это работа на маркетплейсах, то есть продажа товаров и услуг в Интернете.

Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там с потенциальной жертвой вступает в переписку якобы менеджер по подбору персонала. Он может запросить у клиента данные банковской карты и номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе человеку предлагают внести вступительный взнос – к примеру, 500 рублей.

На самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников. Данные банковской карты и номер телефона они используют, чтобы взломать личный кабинет человека на сайте банка и украсть с его счета деньги.

Эксперты Банка России напоминают: нужно критически относиться к рассылкам с предложениями о работе, тем более если потенциальный работодатель заставляет оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Чтобы сохранить свои средства, не сообщайте незнакомцам собственные финансовые сведения – данные карты, трехзначный код с ее обратной стороны и смс-коды.