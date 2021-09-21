Новая форма кибермошенничества по старой схеме появилась в Липецкой области. Если раньше аферисты занимались подменой мобильного номера телефона – для обмана граждан, то теперь они переключились на номера стационарных телефонов, которые можно найти в открытом доступе.

В регионе зафиксирован случай, когда мошенники, используя подмену на телефонный номер Отделения Липецк Банка России, указанный на официальном сайте регулятора, позвонили липчанке и представились сотрудниками Центрального банка РФ. После этого была озвучена легенда: якобы злоумышленники хотят похитить деньги с банковского счета, и нужно срочно перевести средства на «безопасный счет». Стоит отметить, что мошенникам не удалось реализовать свой замысел – бдительная липчанка сразу же прекратила общение.

«Поступил звонок якобы из Центрального банка? Немедленно положите телефонную трубку и наберите номер контактного центра Банка России: 8-800-300-30-00, чтобы прояснить ситуацию. Ведь кем бы не представлялся незнакомец – это повод насторожиться. Раз он стал инициатором контакта, ему что-то от вас нужно. Важно помнить о том, что сотрудники Банка России сами никогда не звонят физическим лицам. Центробанк – мегарегулятор, он осуществляет надзор, в том числе, за деятельностью коммерческих банков», – подчеркивает начальник отдела безопасности Отделения Липецк Алексей Беляев.