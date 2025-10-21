Киберспорт и прыжки со скакалкой включены в программу Мультиспортивной детской лиги

Новые дисциплины добавлены в программу Мультиспортивной детской лиги, которая в третий раз пройдёт в Липецкой области. В число 11 этапов впервые включены киберспорт, игра в петанк, панна-футбол и прыжки со скакалкой.

Участие в Мультилиге бесплатное. Приглашаются дети от 5 до 14 лет из всех муниципалитетов региона. Регистрация доступна по ссылке.

Первым этапом станет фестиваль ГТО. Он пройдёт 25 октября. Мультилига продлится несколько месяцев и завершится Гранд-финалом.

«Наша «Мультиспортивная детская лига» не просто приобщает ребят к здоровому образу жизни, но и помогает им раскрыть потенциал, воспитывает настоящий командный дух. Мы видим, с каким энтузиазмом дети участвуют в соревнованиях, как горят их глаза, когда они добиваются первых побед. Этот проект имеет большое значение. Он направлен на то, чтобы у каждого ребёнка в Липецкой области была возможность найти свой вид спорта, реализовать способности и вырасти здоровым и сильным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.