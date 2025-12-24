Киберспортивный турнир прошел в липецком кампусе «Школы 21»

В Липецком кампусе «Школы 21» прошел киберспортивный турнир по Dota 2. Участие в нём могли принять все желающие старше 18 лет, а для зрителей была подготовлена насыщенная программа: прямые трансляции матчей на большом экране, свободные игровые зоны, тематические активности и розыгрыши призов от партнёров.

За победу боролись девять сборных команд по пять человек в каждой. Каждая встреча запомнилась зрителям неожиданными поворотами, точными тактическими решениями и яркими моментами. Перове место заняла команда Hot_Shupra, второе – KA4KANARSKIE CYXARI, третье – Eclipse Reapers.

Мероприятие, организованное при поддержке Министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области, собрало сильнейшие команды и активных болельщиков.

«Киберспорт — это современная командная дисциплина, которая развивает стратегическое мышление, скорость принятия решений и умение работать в команде. Мы создаем среду, где талантливая молодежь может раскрывать свой потенциал не только в программировании, но и в смежных цифровых сферах, формируя сообщество будущих лидеров IT-индустрии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.