Областная комплексная спортшкола олимпийского резерва продолжает экипировать своих воспитанников. На этот раз новую форму получили 25 спортсменов отделения кикбоксинга, это обучающиеся учебно-тренировочных групп и совершенствования спортивного мастерства. Юным спортсменам вручили перчатки, шлемы для защиты головы, шорты, штаны, защитные футы, защитные щитки для голени и паховые протекторы.

Спортивная экипировка для воспитанников Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва закупается в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта. В период с 2023 по 2024 годы кикбоксеры ОК СШОР завоевали более 40 наград межрегиональных и всероссийских соревнований.