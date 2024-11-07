XIII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор» завершился торжественной церемонией в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Были подведены итоги и вручены призы фестиваля. В рамках кинофестиваля прошло 28 событий , которые в общей сложности посетили почти 7 тысяч человек. Конкурсное жюри оценило 25 фильмов – 9 игровых и 16 документальных. В зрительском голосовании приняли участие почти 3 тысячи зрителей.

Лучшим документальным фильмом признана картина «Паровозных дел мастер» (режиссёр Павел Селин). Приз «За высокую нравственность и патриотизм» получил фильм «У голоса вечности есть имя» (режиссёр Ольга Лаптева). Надеждой кинофестиваля признан фильм «Большое небо малой авиации» (режиссёры Андрей Титов, Наталья Саврас). Диплом «За документальный портрет духовного наставника» вручен Геннадию Никитину – режиссёру ленты «Владыка Никон». Диплом «Герою нашего времени» получил фильм «Авдеев. Открытый космос» (режиссёр Максим Кузнецов).

Лучшим игровым полнометражным фильмом стал «Край надломленной луны» режиссёра Светланы Самошиной. А работа Светланы Самошиной названа лучшей режиссёрской. Приз за лучший сценарий получил фильм «Агата и сыск. Выгодный риск» режиссёра Владимира Койфмана. Сценарист – Михаил Баркан. Александр Кузнецов получил приз за лучшую операторскую работу в фильме «Времена года» (режиссёр Максим Шабалин). Приз за лучшую мужскую роль достался Егору Кенжаметову в ленте «Остров Юрьева» режиссёра Александра Баршака. Лучшей исполнительницей женской роли стала Анастасия Волынская в фильме «Она танцует» режиссёра Оксаны Дегтярёвой.

Специальный приз оргкомитета XIII фестиваля российских фильмов «Липецкий выбор» получил фильм «Бинго» режиссёра Ксении Лагутиной. Приз зрительских симпатий завоевал «МухаДракон» режиссёра Татьяны Колгановой. Также в рамках закрытия фестиваля с яркими номерами для зрителей выступили артисты театра и кино Алеса Качер, Вахтанг Беридзе, Елена Борзова, Владимир Бутенко, Кирилл Запорожский, Елена Максимова, Александр Павлов, Юрий Назаров и Полина Нечитайло. Прозвучали любимые песни из кинофильмов, авторские, популярные композиции.

«Кинофестиваль «Липецкий выбор» – значимое культурное событие в жизни региона. Для зрителя – это возможность увидеть творения современной российской киноиндустрии, оценить их. Для артистов и деятелей кинематрографа – шанс проявить себя, встретиться с экспертами, набраться опыта, вдохновиться на будущие работы», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.