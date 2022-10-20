Фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор» пройдёт в двенадцатый раз с 3 по 7 ноября. Он возвращается после длительного перерыва. В последний раз он проводился в 2018 году, в 2020-м его перенесли из-за пандемии, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Состоятся конкурсы полнометражного игрового и документального кино, в каждый из которых вошли по восемь новых российских фильмов. Кроме того, традиционно лучший фильм выберут зрители путём голосования.

Впервые в рамках фестиваля «Липецкий выбор» зрители смогут увидеть несколько спектаклей, в числе которых – «А как вы изволите поживать», «Глупости», «Не торопитесь прощаться», «Эдит Пиаф», «Пришёл! Увидел! Полюбил!». Кроме того, зрителей и участников фестиваля ждут мастер-классы, творческие вечера и встречи с участием известных актеров кино и театра.

«Кинофестиваль «Липецкий выбор» позволит авторам проявить себя, а зрителям открыть новые грани кино, расширить кругозор, найти единомышленников», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кинофестиваль проводится при поддержке правительства Липецкой области, регионального управления культуры и туризма, Российского фонда культуры. Организатор – областной центр культуры, народного творчества и кино.