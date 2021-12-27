Кинотеатр «Краски» открылся после ремонта в районном центре Красное Липецкой области, сообщает региональное управление культуры. Ежегодно с 2019 года учреждение культуры подавало заявки в Фонд кино РФ. В 2021 году центр культуры прошел конкурсный отбор и стал получателем субсидии в 5 млн рублей. Эти средства из федерального бюджета направлены на поддержку кинематографии в целях создания условий для показа отечественных фильмов в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«В регионе уделяется значительное внимание развитию сферы культуры, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Большая работа проделана в сельской местности, и она будет продолжена. Важно, чтобы культурная жизнь не угасала в районах, чтобы сельские территории всесторонне развивались».

С 2008 года в районе работала одна киноустановка на базе межпоселенческого центра культуры и досуга. Проведенная в учреждении в 2016-2019 годах реконструкция позволила улучшить материально-техническую базу учреждения и приобрести современный мультимедийный экран и проектор для показа кинофильмов жителям района. Новый кинотеатр займет место в небольшом уютном зале на 40 мест, где смонтирован экран с алюминиевым напылением, установлены цифровой кинопроектор, звуковой процессор, акустическая система, касса с мониторами.