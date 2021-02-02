1 февраля на трассе Липецк-Усмань из кузова грузовика вырвались несколько кирпичей. Это едва не привело к трагедии, так как следом ехал легковой автомобиль.

“Страшно представить, что могло произойти, – рассказывает ехавшая в легковой машине Евгения. – Я увидела летящие в лобовое стекло кирпичи и резко свернула на обочину. В ДТП я не пострадала. А вот машина получила серьезные повреждения”.

По словам девушки, водитель КамАЗа не заметил произошедшего и не остановился. О ДТП он узнал от очевидца, который догнал и сказал, что с борта грузовика сыпятся кирпичи. Как позже выяснилось, “КамАЗ” принадлежит одной из липецких строительных компаний.

“Почему поддон с кирпичами гораздо выше бортов не закреплен должным образом?”, – задается вопросом Евгения, которая теперь намерена обратиться в суд и наказать виновных.