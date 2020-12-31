Вечером 30 декабря в районе старых проходных НЛМК в Липецке обрушилась кирпичная стена. Ее обломки упали на припаркованные рядом автомобили.

Как сообщает LipetskMedia со ссылкой на пресс-службу НЛМК, причина обрушения – прорыв трубопровода технического водоснабжения. Вода подмыла основание стены.

“Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента”. – сообщает пресс-служба НЛМК.

Сегодня стало известно, что восемь владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что проверку по каждому заявлению проведут участковые уполномоченные. С полученными материалами липчане в случае необходимости смогут обратиться в суд.