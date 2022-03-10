Глава региона Игорь Артамонов провёл сегодня заседание Совета по развитию инвестиционного климата в Липецкой области. Обсуждались стандарты работы по привлечению инвестиций в сложившейся экономической обстановке, были представлены новые инвесторы.

Как подчеркнул Игорь Артамонов, Липецкая область остаётся субъектом с хорошей инвестиционной привлекательностью. В этом году запланирован запуск пяти новых предприятий. Тем не менее в текущей ситуации необходима перезагрузка системы привлечения инвестиций. «Сейчас активно прорабатывается развитие взаимодействия со странами Азии. Показываем возможности субъекта, имеем отклик. По-прежнему позиционируем себя как регион ESG. Ищем инвесторов с такими принципами», – прокомментировал руководитель Липецкой области.

Одна из азиатских компаний в ближайшее время планирует начать строительство завода в Липецкой области. На сегодняшнем Совете по улучшению инвестклимата китайское предприятие «СИБУ ИНДАСТРИЭЛ» получило свидетельство резидента ОЭЗ «Липецк». В проект инвестируют около 3,7 млрд рублей, создадут больше 250 рабочих мест. Предприятие будет выпускать огнеупорную продукцию для металлургической промышленности.

Ещё одним резидентом липецкой экономзоны стала российская компания «148.ЭСЭЙЧ». Она специализируется на выпуске деталей для строительства (стеновые панели, плиты перекрытий, лестничные марши и т.д.). Применяются технологии, которые почти вдвое позволяют сократить сроки строительства зданий разной этажности. Ожидаемый объём инвестиций – 1,98 млрд рублей, будет создано 93 рабочих места.

«Мы по-прежнему готовы оказывать поддержку инвесторам, которые работают на территории региона и планируют создание новых производств. У нас есть площадки с необходимыми коммуникациями и есть понимание дальнейшей стратегии развития», – подытожил глава региона.