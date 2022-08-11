Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции познакомилась с промышленным потенциалом Липецкой области. Встреча состоялась онлайн. В ней приняли участие заместитель руководителя региона Сергей Курбатов и гендиректор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин.

Для китайских коллег была организована онлайн-экскурсия по действующим предприятиям и инвестиционным территориям региона. Так, гости побывали на производстве «Ангел Ист Рус» (подразделение китайской компании Angel Yeast Co., Ltd — одного из крупнейших в мире производителей дрожжей), на заводе «ЛВМ РУС» (ведущий российский производитель замороженного картофеля), виртуально посетили Грязинскую и Елецкую площадки ОЭЗ «Липецк», а также промышленную площадку «Елецпром».

«Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Нам важно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Со стороны Липецкой области был представлен ряд перспективных проектов, в частности, по созданию машиностроительного кластера производителей из Китая, строительство складских распределительных центров и развитие информационного сотрудничества между бизнесом Липецкой области и членами палаты. Кроме того, производители нашего региона смогли провести открытый диалог с представителями Китайской торговой палаты, обсудить новые возможности точечного сотрудничества по поставкам оборудования и технологической поддержке.

Президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзин отметил высокий уровень подготовки встречи, а также оценил инвестиционный потенциал Липецкой области, подчеркнув, что регион является привлекательным для китайского бизнеса.

«Мы крайне заинтересованы в развитии качественного сотрудничества именно в области машиностроения. Липецкая область – регион в центре европейской части России и расположение наших производств позволяет охватывать практически все направления сбыта. Кроме того, мы насыщены перерабатывающей промышленностью и являемся лидерами страны по иностранным инвестициям. Что касается ОЭЗ «Липецк», мы давно удерживаем топовые позиции в национальных рейтингах, но гораздо важнее для нас положительные отзывы наших действующих предприятий», – отметил гендиректор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин.