Новый учебный год лучший педагог Липецкой области Светлана Цуканова из поселка Лев Толстой начала на обновленном рабочем месте. В школе имени Л.Н. Толстого районного центра в кабинете физики установили мультимедийное оборудование.

В марте 2022-го педагог победила в региональном конкурсе «Учитель года». Во время награждения Светлане Цукановой представилась возможность поговорить с губернатором Игорем Артамоновым. Победительница попросила современное оборудование для кабинета физики. Светлана Цуканова поделилась мечтой о том, что хочет сделать уроки для школьников наглядными, демонстрировать опыты, показывать фильмы. По поручению главы региона современное оборудование доставили в школу. Теперь в кабинете физики есть интерактивная сенсорная панель, а во время лабораторных работ школьники пользуются наборами для исследований и опытов.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает Игорь Артамонов.

Сейчас Светлана Цуканова готовится к конкурсу «Учитель года России – 2022», который стартует 20 сентября в Тюмени. За победу будут бороться 86 преподавателей из всех регионов страны. Имя лучшего педагога объявят в День учителя, 5 октября. Награждение победителя и призеров состоится в Государственном Кремлевском Дворце.