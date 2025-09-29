Классная встреча с классным парнем

Этой встрече способствовали взрослые. Председатель молодежной организации «Движение первых» Татьяна Бахтина, члены общественной организации ветеранов войны и труда Валентин Бахтин и Тамара Заичкина вместе со своим руководителем Тамарой Шигиной пригласили к активистам двух добринских школ из «Движения первых» 24-летнего Евгений Михайловича Акиньшина.

Именно так, несмотря на его молодой возраст, обращались к молодому человеку все участники встречи.

Члены общественной организации ветеранов и молодежной организации «Движение первых» принимают у себя в гостях участника специальной военной операции Евгения Михайловича Акиньшина, награжденного орденом Мужества.

Чем же интересна его биография? Кто он? Чего добился в жизни? Как сложилась его карьера? И почему все-таки Евгений Михайлович?

На последний вопрос ответ был очевиден сразу, как только собравшиеся в зале районной библиотеки увидели пришедшего на встречу статного парня в строгом костюме, на пиджаке которого с левой стороны был прикреплен орден Мужества. Все понимали, что эта высокая награда, прежде всего, вручается за храбрость во время военных действий. Потому-то сразу же стали уважительно называть недавнего бойца на «Вы» и по имени-отчеству.

Всё было, как у всех

— Всё было, как у всех (или у большинства) моих сверстников, — начал рассказ про себя наш герой. — Девять классов окончил, поступил в педколледж. Я в лицее учился, с удовольствием занимался спортом: дзюдо, бокс, плавание. Можно сказать, ни один турслет без меня не проходил. Потому и поступил на факультет физической культуры. Потом была армия.

Армейская жизнь здорово дисциплинирует парней — в этом Евгений уверен на все 100!

— Я, как и вы сейчас, до армии смотрел фильмы про службу в Вооруженных силах, — делился с подростками своими размышлениями недавний боец. — Думал — романтика! На самом деле — это тяжелый труд. И понимаешь всю сложность и ответственность армейской жизни только тогда, когда сам пройдешь через это: будешь учить устав, преодолевая нестерпимое желание заняться чем-либо более интересным, стоять «на тумбочке» в полной тишине, когда все спят, а ты не должен даже думать об этом, когда приходится жить в полевых условиях, ночевать в холодной палатке. К этому, парни, надо готовить себя со школьной скамьи.

Сами не летаем врагу не даем этого делать

— Еще находясь на срочной службе, я принял решение связать свою судьбу с Вооруженными силами, — продолжил рассказ наш герой-современник. — Сделать такой шаг меня подвиг отчасти старший брат Павел, кадровый военный. Подписал контракт. А тут — спецоперация.

В звании сержанта Евгений принял командование зенитной установкой. С нескрываемой гордостью говорил гость о войсках ПВО:

— Там служат ребята особого замеса. Мы не летаем, но врагу этого тоже не позволим делать. Главный девиз — «Сам погибай, а товарища выручай».

Этому непреложному правилу всегда следовал и наш земляк, и его братья по оружию. В сложных перепалках не раз приходилось бывать. И всегда бойцы подставляли друг другу крепкое плечо. Командира своего тоже никогда не оставляли в сложной военной ситуации. Но и он за них горой стоял, не думая о риске и опасности для собственной жизни.

Вот и во время того памятного ожесточенного боя близ Мариуполя, когда Евгений получил тяжелейшие ранения, он защищал свой экипаж от «птичек» врага, пытавшихся атаковать их зенитную установку.

Тогда он спас своих подчиненных. Правда, заплатил за это дорого — множественные раны выбили парня из строя. Долгие месяцы провел он на больничных койках сначала в Луганске, затем в Валуйках, а больше всего — в Санкт-Петербурге. Перенес 15 операций. Но выжил. Только вот инвалидность не позволила вернуться в боевой строй.

Ценю жизнь, как никогда ранее

— Когда побываешь там, где смерть в шаге от тебя ходит постоянно, по-другому начинаешь смотреть на многие вещи, — делился своими жизненными выводами Евгений. — Для меня сейчас такие понятия, как родина, семья, любовь, имеют самый главный смысл жизни. Без них человек не может жить полноценно. И, вообще, без этих составляющих нет человека.

Евгений признался, что не потерял себя благодаря тому, что чувствовал огромное участие, любовь не только близких и дорогих людей:

— За мной была родина — большая и малая, мои сослуживцы и земляки.

И рассказал участникам встречи, что, когда он находился на лечении в Питере, отыскали его в госпитале земляки: Кирилл Безымянных, Виктор Смольянинов, Юля и Никита Бутрины, друг закадычный с самого детского сада Артем Кутюрин, Сергей Полянский. Ребята, прознав про своего земляка, стали навещать его, оказывать всяческую помощь и поддержку.

— Их участие дорогого стоило и стоит. Особенно важно это было в те непростые для меня моменты, — признателен друзьям Е. Акиньшин. — И говорю большое спасибо их родителям, которые воспитали таких отзывчивых, неравнодушных людей.

Про семью, любимую девушку Дарью и говорить нечего. Родители, старший брат (тоже, кстати участвует не первый год в специальной военной операции), его Дарья (ставшая впоследствии женой) всегда были в его сердце, постоянно выходили на связь, ждали его скорейшего выздоровления.

И дождались. Евгений вернулся домой. Создал семью. Сейчас у них с Дарьей подрастает сын Егор.

И цветы подарю, и завтрак приготовлю

Зашел разговор на встрече и о любви, дружбе, симпатиях между девочками и мальчиками, взаимоотношениях в семье.

— Девушки непременно обратят на вас внимание, если вы будете им интересны, — утверждает Евгений. — Нужно к этому стремиться: спортом заниматься, учиться быть внимательным, предупредительным (как бы это ни звучало банально).

Фотография далекого и мирного 2021 года. Рядом с Евгением — его верные друзья Артем Кутюрин (справа от Жени), Никита Бутрин (с маленьким племянником) и Сергей Полянский (слева). Их дружба прошла проверку не только временем, но и бедой, обрушившейся на одного из них. «Выбирайте себе верных друзей, таких, как у меня, — говорит Е. Акиньшин. — Бесконечно благодарен им.»

— А как вы относитесь к подаркам, цветам для девушек? Вы дарите их? — прозвучал вопрос от ребят.

— Это каждый для себя решает сам, — ответил гость. — Мы с женой знакомы семь лет. Скажу честно, подарками я ее не заваливал. Но дарил. И цветы приносил. Иногда, правда, из тещиного палисадника.

В зале послышался смех. Улыбнулся и гость. А потом вполне серьезно добавил:

— Важно внимание (каким бы образом оно ни проявлялось) и понимание во взаимоотношениях. Я, к примеру, могу завтрак приготовить, пока жена спит. Мне это доставляет удовольствие, потому что знаю: этим поступком я порадую ее. Да и помогу.

Дело в том, что супружеская пара Акиньшиных проживает отдельно от родителей, маленькому Егорику всего год с небольшим. Конечно, маме нелегко сейчас приходится. Хотя она и в декретном отпуске, но хлопот по дому — масса. И помощь мужа Дарья всегда принимает с благодарностью.

Люблю заниматься спортом

Сколько помнит себя Евгений — он всегда с удовольствием занимался спортом. Мальчишкой любил гонять футбольный мяч, само собой — кататься на велосипеде. Подрос — появились более серьезные увлечения: тяжелая атлетика, дзюдо. Кстати, по дзюдо имеет второй юношеский разряд.

— И, вернувшись со пецоперации, не перестал тренироваться, — рассказывает о своем серьезном увлечении спортом Евгений. — Правда, выбрал другой, более подходящий для себя в настоящее время вид: армрестлинг (борьбу на руках).

Кстати, как участник специальной военной операции,

Е. Акиньшин летом нынешнего года представлял нашу область на Всероссийских соревнованиях по этому виду спорта среди ветеранов СВО, где выполнил третий взрослый разряд.

— Моя цель — стать мастером спорта России международного класса, — поделился своими планами с участниками встречи наш земляк.

Но Евгений Михайлович не только сам активно занимается спортом. Он же по образованию — учитель физкультуры. И, хотя сейчас в средней школе с. Нижняя Матренка педагог ведет преподавание основ безопасности и защиты Родины, все равно находит время приучать детей к спорту, являясь, кроме того, тренером по плаванию. Занятия преподаватель проводит в бассейне.

Вот с таким классным парнем — целеустремленным, твердым духом, мужественным и невероятно симпатичным — познакомились ребята двух добринских школ.

Небольшой зал районной библиотеки, где состоялась встреча, не рассчитан на широкую аудиторию. Потому из числа школьников присутствовали лишь несколько активистов «Движения первых»: Кирилл Титов, Илья Шуков, Настя Соломахина, Егор Злобин и еще несколько ребят.

— Обязательно нужно организовать подобную встречу, но более масштабную, своеобразный патриотический форум для школьников района, — предложила председатель совета ветеранов войны и труда Тамара Шигина, в чем ее поддержали другие члены этой общественной организации.

А Валентин Бахтин добавил:

— Живое общение с современными героями нашего времени — это прекрасный повод для нашей молодежи откорректировать собственный взгляд на жизнь, определиться с карьерой и жизненными ориентирами, научиться любви и верности Родине.