Классные руководители Добринского района стали участниками мероприятия «Это не игра!», организовали и провели которое сотрудники Института развития образования. Об этом сообщается в паблике отдела образования Добринского района.

В рамках игры команда игротренеров познакомила педагогов с наиболее распространенными негативными явлениями, влиянию которых подвержены современные подростки. Классных руководителей учили выявлять в поведении и внешнем виде подростков маркеры, свидетельствующие о приверженности к деструктивным сообществам и вовлечении в противоправную деятельность. Педагогам были предложены инструменты, которые можно использовать в качестве контрмер для предотвращения социально-рискованных форм поведения.

Разработчиком игры выступает Академия Минпросвещения России. Уникальную практическую значимость игре придает то, что специалисты Академии собрали, проанализировали и обобщили информацию, полученную от педагогов, руководителей российских школ, родителей школьников, сотрудников правоохранительных органов, психологов и самих школьников об угрозах, с которыми учащиеся наиболее часто сталкиваются в сети Интернет.

При подведении итогов участники мероприятия искренне поблагодарили сотрудников Института развития образования за приобретенные знания, актуальность и своевременность данной педагогической игры. Педагоги отметили что информация будет очень полезна при выполнении воспитательных задач.

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