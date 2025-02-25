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Липецкий кластер бытовой техники зарегистрирован в феврале в реестре Минпромторга России. В него вошли четыре предприятия липецкого региона и один завод Кировской области. Основная задача кластера – сохранение технологического суверенитета страны в сфере производства комплектующих для бытовой техники. Участники кластера планируют заниматься производством и реализацией импортозамещающих продуктов, а также получать меры государственной поддержки.

В состав кластера вошли АО «ИСКОЖ», ООО «ИЛЬПЕА-САР», ОАО «Полимер». В рамках этого объединения будет реализовано три проекта, включая производство вулканизированной резины с улучшенными характеристиками, используемой в уплотнителях для бытовой техники.

Это уже третий промышленный кластер, созданный на территории Липецкой области. Его формирование прошло в полном соответствии с рекомендациями Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России по итогам практической сессии в 2024 году. Предприятия-участники смогут рассчитывать на государственные меры поддержки, а также на займы от регионального фонда развития промышленности, пояснили в Ассоциации.

Ранее в 2024 году липецкое предприятие по производству смазочно-охлаждающих жидкостей и смазочных материалов стало участником кластера современного приборостроения Рязанской области. Участники кластера реализуют четыре совместных проекта в соседнем регионе по производству импортозамещающей продукции для медицинских приборов, прачечного и станочного оборудования с общим объемом инвестиций больше 113 млн рублей.

«Появление кластеров – знак того, что в Липецкой области реализуется продуманная стратегия развития промышленности. Усиливается локализация, упрощается логистика и в целом решается множество проблем, возникших из-за санкций», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.