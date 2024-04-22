Создание и развитие креативного кластера обсудили представители власти и креативных индустрий региона в креативном пространстве «Мельница» на стратегической сессии. На встрече выступили заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, заместитель главы администрации Липецка Ирина Артёмова. Они рассказали о мерах государственной поддержки, ответили на вопросы предпринимателей.

Для гостей устроили экскурсию по культурному пространству. Владелец Александр Хрюкин сдает помещения арендаторам на льготных условиях. Само креативное пространство расположено в здании бывшего заводоуправления, построенного в начале XX века. Ранее здесь находилась мельница, а затем ремесленное училище. На площади в 1200 квадратных метров создатели культурного пространства разместили мастерские, фотостудии, театр, где проводятся концерты, встречи и лекции и многое другое.

«Здесь очень уютно и, действительно, особая атмосфера. Когда мы говорим о креативных индустриях, понятно, что это не столько про бизнес, сколько про творчество. Это как раз место, которое вдохновляет. Региональная власть нацелена на активное развитие креативных индустрий. Наша задача, чтобы таких мест в Липецке и нашей области появлялось как можно больше. Для этого создается креативный кластер, и все действующие меры поддержки сейчас ориентируем, в том числе, и на креативную индустрию», – сказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Креативные индустрии сегодня – это один из самых динамичных и быстрорастущих сегментов мирового хозяйства. К ним обычно относят арт-индустрию, фотографию, рекламу, исполнительское искусство, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT, архитектуру, дизайн и др. В январе 2024 года Липецкая область в числе одних из первых подписала соглашение с АСИ о сотрудничестве в рамках внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий. В настоящее время формируется региональная экспертная группа, разрабатывается план внедрения регионального стандарта на территории области, принято решение о создании опорной организации.

В регионе креативным индустриям оказывается поддержка: региональные гранты и субсидии, льготные займы, налоговые льготы, вывод на маркетплейсы, вывод на экспорт, разработка и регистрация бренда, сертификация продукции. В 2024 году разрабатывается новый вид поддержки: грант для брендов в сфере легкой промышленности, имеющих зарегистрированный товарный знак (до 1 млн руб., возмещение 80% расходов на ремонт помещения, приобретение оборудования, обучение персонала). В Липецкой области в отрасли креативных индустрий работает чуть более 4% или 1,6 тыс. предпринимателей из числа МСП (39,8 тыс. субъектов). Мероприятие организовано управлением экономического развития Липецкой области и центром «Мой бизнес».