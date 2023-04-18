С начала апреля уже четверо жителей района обратились в хирургический кабинет ГУЗ «Добринская ЦРБ» по поводу укусов клещей. Трое пострадавших «подцепили» их на своих приусадебных участках, когда начали проводить весенние работы в палисадниках. Еще одна женщина — во время посещения деревенского кладбища.

— После удаления клеща, — рассказывает врач-хирург Виктор Дедяев, — всем пострадавшим назначается профилактическое антибактериальное лечение. Курс рассчитан на пять дней.

Медики рекомендуют быть осторожными не только во время отдыха на природе, но и на прилегающей к дому территории, так как клещей можно встретить везде.