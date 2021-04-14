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Установилась теплая погода и активизировалась жизнедеятельность клещей, которые массово нападают на животных.

В отделе паразитологии ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» специалисты за прошедшую неделю в двух случаях в клиническом материале от собак выявили возбудителя пироплазмоза.

Во всех случаях владельцы собак, у которых наблюдали повышение температуры и тяжелое клиническое состояние, обнаружили клещей на теле животных.

Мерами профилактики заражения пироплазмозами животных являются:

регулярный осмотр животных особенно после выгула и наблюдение за их поведением Он поможет убрать из шерсти животных не успевших присосаться иксодовых клещей, распознать начальные симптомы появления заболевания;

периодическое применение репеллентно-акарицидных препаратов, акарицидных ошейников;

при обнаружении клещей рекомендуется провести превентивную медикаментозую обработку животного.

Пироплазмоз (бабезиоз) собак – трансмиссивное природно-очаговое заболевание, протекающее остро, реже – хронически, и сопровождающееся повышением температуры до 41ºС, анемией видимых слизистых оболочек, желтушностью, гемоглобинурией, гемоглобинемией, расстройством функции сердечнососудистой, пищеварительной и нервной систем. Переносчиком пироплазмоза собак являются иксодовые клещи (Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus и др.).

Во всех случаях подозрения на заражение пироплазмидозами необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для проведения лабораторной диагностики и назначения комплексного лечени, напоминают в управлении ветеренарии Липецкой области.