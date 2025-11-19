Клиентоориентированность как драйвер развития обсудили в центре «Мой бизнес» Липецкой области

Круглый стол «Качество и клиентоориентированность», приуроченный ко Всемирному дню качества, прошел в центре «Мой бизнес» Липецкой области в рамках деятельности Регионального центра инжиниринга. Менеджеры и специалисты успешных бизнес-структур региона обменялись практическим опытом и обсудили широкий спектр вопросов: от привлечения и удержания клиентов до управления конфликтами и влияния качества на потребительский спрос.

Открывая встречу, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов подчеркнул фундаментальную роль качества в современной экономике. Модератором круглого стола выступил ведущий эксперт премий Правительства и СНГ по качеству, аудитор органа по сертификации «Русский Эксперт» Сергей Чертов. Практическими кейсами поделились представители региональных предприятий. Так, Наталья Быстрова и Дмитрий Викулин (ООО «Ангел Ист Рус») рассказали коллегам о тонкостях и специфике построения деловых отношений с китайскими партнерами. О работе с конечным потребителем, основанной на глубоком анализе и удовлетворении его актуальных потребностей, рассказала Елена Нестерова (ООО «Россети-Цифра»). Уникальным опытом поделился Евгений Савков (ОАО «Елецгидроагрегат»). Он рассказал о работе предприятия, которое выступает одновременно в двух ролях: как продавец готовой продукции и как потребитель, закупающий необходимые комплектующие. Специфику клиентоориентированности в сфере общественного питания осветила Марина Полякова (ООО «Универсал»). Ярким примером взаимосвязи качества и успеха бизнеса стало выступление генерального директора компании «Евразийские приборы» Евгения Юдина. Его предприятие, работающее в сфере машиностроения, производит высокоточные приборы для металлургии.

«Такие дискуссионные площадки позволяют не только обсудить насущные проблемы, но и найти новые решения для повышения эффективности и клиентоориентированности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.