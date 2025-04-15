«Клуб молодых промышленников» Липецкая область открыла первой в ЦФО

Липецкая область стала первым регионом в ЦФО и десятым в России, где отрылось отделение Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Некоммерческая организация объединит руководителей и топ-менеджеров предприятий малого и среднего бизнеса, помогая им развивать свои проекты. Церемония открытия прошла в регправительстве при участии губернатора области Игоря Артамонова и председателя правления Клуба Антона Ковалёва.

«Клуб молодых промышленников» начал работу в 2019 году и в настоящее время объединяет почти 200 резидентов из 47 субъектов РФ. Объединяя молодых предпринимателей, организация способствует обмену опытом между ними, работать с органами власти для получения мер поддержки от государственных институтов развития. Кроме того, Клуб будет помогать внедрять современные технологии и развивать производственные связи между предприятиями по всей стране.

«Кооперация внутри региона прорабатывается местными органами власти, но межрегиональное взаимодействие значительно расширяет возможности. Клуб проводит бизнес-миссии в разных регионах, создаёт новые отделения», — отметил Антон Ковалёв.

Отметим, что на открытие Клуба в Липецк приехали промышленники из Московской, Нижегородской, Воронежской, Орловской областей и Санкт-Петербурга. В ближайшие дни они посетят ведущие предприятия региона, знакомясь с его промышленным потенциалом.

«Уверен, что благодаря такой совместной работе липецкие предприятия выйдут на новый уровень, а молодые, инициативные руководители получат мощный импульс для роста. Мы со своей стороны будем поддерживать эту инициативу и помогать бизнесу в реализации самых смелых проектов», — отметил Игорь Артамонов.

Руководить липецким отделением будет Антон Сидоров — генеральный директор компании «Лучший фасад». Сейчас формируется состав Клуба: приём заявок ведётся на официальном сайте организации. Четыре компании уже получили статус резидентов: это «Гермес-Липецк», «Стальной лев», «Шаг» и Грязинский культиваторный завод.

Церемонию открытия в регправительстве совместили с награждением юных липецких изобретателей, которые участвовали в XXVIII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2025». Пять проектов школьников и студентов, которые разрабатывали при поддержке ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского, получили медали и специальные призы.