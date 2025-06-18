Клубничный праздник организовала фермер из Липецкой округа

Клубничный праздник прошел недалеко от села Большая Кузьминка Липецкого округа. В программе – веселые старты, сбор земляники, фотосессия, а также знакомство с полевой техникой. Интересно и весело было и взрослым, и детям. Организовала событие фермер Татьяна Синельникова, и теперь она задумывается сделать клубничный праздник ежегодным.

Татьяна Синельникова занимается садовой земляникой в открытом грунте уже пять лет. Ягода растет на высоких грядках и капельном поливе. В этом году предпринимательница стала участником общероссийского образовательного проекта Минсельхоза России и Россельхозбанка «Школа фермера». Для слушателей «Школы фермера» организованы как теоретические занятия, так и обширная практическая программа с выездами в лучшие фермерские хозяйства и на агропредприятия региона. Еще Татьяна – получатель гранта «Агростартап» 2025 года, который поможет дальше развивать ягодный бизнес.

«Если браться за дело с душой и интересом, обязательно выйдет толк и будет успех. Татьяна – этому пример, а также тому, как может помогать сельским предпринимателям господдержка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.