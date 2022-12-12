Клубника из елецкого села Казинка, которую выращивает фермер Василий Лыков, в этом году была отмечена на 24-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая Осень – 2022» в Москве. В рамках конкурса «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» Минсельхоза России в номинации «Уникальный «Агростартап» ельчанин рассказал о технологии выращивания плодовых и ягодных культур и получил золотую медаль.

Василий Лыков не всегда был занят в сельском хозяйстве. В фермера военный пенсионер переквалифицировался, выйдя на заслуженный отдых. В 2020 году ельчанин получил грант «Агростартап». На выделенные средства Василий Лыков построил высокотехнологичную теплицу, которая представляет собой вертикальную ферму для выращивания садовой земляники. В ней используется природный грунт, сделаны системы вентиляции и отопления, освещение с функцией «рассвет-закат». Сейчас, когда за окном декабрьские морозы, в такой теплице плюс 24 градуса.

Помогают в выращивании ягоды Лыкову дочь Марина и зять Алексей Дятловы. Каждый отвечает за свой участок: Алексей занимается технической составляющей теплицы, Марина взяла на себя процесс выращивания. Фермеры серьезно подходят к делу: зарегистрировали свой собственный бренд – «Ягодные леса».

С сортами садовой земляники Василий, Марина и Алексей постоянно экспериментируют. Сейчас на их грядках растёт пять сортов. Для выращивания ягоды с вкусовыми качествами как в открытом грунте фермеры пытаются повторить необходимые природные условия, в частности создают такую же длину дня и ночи, какая обычно бывает летом, поддерживают те же температурные режимы: днём – теплее, ночью – прохладнее.

К рекордам по урожаю ельчане не стремятся, но достижения случаются сами собой. Самая большая ягода, которая выросла в теплице, весила 58 граммов. В среднем же за день на вертикальной ферме вызревают 4-7 килограммов клубники. В марте предприниматели намерены получить в два раза больше ароматной ягоды – 11 килограммов.

Клубника из Елецкого района хорошо продается через Интернет. Её заказывают местные кондитеры и гурманы. «В регионе реализуется множество программ поддержки предпринимательских инициатив. Прекрасно, что липчане берутся за дело и воплощают свои идеи. Как мы видим, многие проекты оказываются очень удачными и получают одобрение на федеральном уровне», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.