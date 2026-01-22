Клубы для популяризации чтения созданы в Липецкой области по федеральному проекту

В Липецкой области активно работают порядка 50 литературных клубов в рамках федерального проекта «Чтецкие программы». Участники этих сообществ в школах, колледжах и учреждениях культуры погружаются в художественную литературу, учатся анализировать произведения и вести дискуссии. Ярким примером такой работы стали творческие встречи в 2025 году, когда липецкие школы № 23 (Елец) и гимназия №12 «Гармония» (Липецк) принимали мастер-классы от известных деятелей культуры: Михаила Мамаева, группы «Берта и Ко», Григория Кокоткина и Александра Сетейкина.

Эта активность является частью масштабной общероссийской инициативы, запущенной по поручению Президента России Владимира Путина. Проект, который реализуют Российское общество «Знание» и Министерство просвещения РФ, призван популяризировать чтение среди молодёжи через создание сети таких клубов. По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, в первый год в проекте зарегистрировалось более 5500 клубов по всей России. Ключевая задача на 2026 год — увеличить сеть до 10 тысяч активных сообществ.

Для мотивации участников организована система поощрений. Победители ежемесячного рейтинга получат возможность провести более 200 встреч с топовыми спикерами, а 25 самых активных клубов по итогам полугодий будут награждены специальной брендированной продукцией, включая наборы книг. Также запланированы четыре федеральные онлайн-трансляции с экспертами и столько же литературных викторин с памятными призами. Летом 2026 года проект станет частью программ всероссийских детских лагерей, где ребята смогут участвовать в играх на знание отечественной литературы.

Кроме того, 200 лучших кураторов клубов пригласят на стратегический семинар в Центр знаний «Машук» для определения дальнейшего развития «Чтецких программ». Дополнительная образовательная программа включит ежемесячные вебинары с ведущими психологами, профессорами и педагогами-победителями профессиональных конкурсов.

«”Чтецкие программы” возвращают молодёжи вкус к хорошей литературе. Мы будем и дальше создавать все условия, чтобы такие полезные для молодёжи проекты развивались на липецкой земле», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.