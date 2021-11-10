Обновление автопарка подразделений ГИБДД Липецкой области проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Совместная работа органов власти и сотрудников правоохранительных органов по снижению аварийности приводит к уменьшению общего числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

Накануне профессионального праздника начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов сегодня на торжественной церемонии вручил автоинспекторам ключи от новых служебных автомобилей. Автопарк липецкой Госавтоинспекции пополнился на 73 патрульные машины. Они позволят сотрудникам существенно повысить эффективность несения службы. Как отмечалось на торжественной церемонии, новая техника внесет весомый вклад в обеспечение безопасности движения на дорогах Липецкой области.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сейчас в России уделяется повышенное внимание проблематике дорожной безопасности. Основной силой, противостоящей нарушителям, является Госавтоинспекция. В этом году по итогам 10 месяцев работы сотрудники ГИБДД выявили 760716 нарушений в области дорожного движения, из них 11516 фактов грубых нарушений ПДД, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста, а также раскрыли почти 700 преступлений. В их число входят 3312 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

«В наши дни инспектор дорожно-патрульной службы – это и помощник, и защитник каждого участника дорожного движения. Мощные и скоростные служебные автомобили дают возможность автоинспекторам максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях», – подчеркнул Олег Латунов.

Среди тех, кто получил новые автомобили – и отдел ГИБДД УМВД России по городу Липецку. Ключи вручили руководителю подразделения Олегу Володину. Он является продолжателем династии Володиных, общий стаж службы в Госавтоинспекции вместе с отцом Сергеем Николаевичем и братом Игорем насчитывает более 70 лет. Обряд освящения полученных машин провел член Общественного совета при УМВД, клирик липецкого Христо-Рождественского кафедрального собора протоиерей Владимир.