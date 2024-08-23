Аграрии и медики Добровского округа получили жильё. В церемонии вручения ключей от новых домов 12 семьям приняли участие полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Дома построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Очень символично, что этот праздник, День государственного флага, отмечаемый сегодня, отныне у вас будет ассоциироваться с таким замечательным, знаковым событием. Есть очевидные преимущества жизни за городом. И я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сделали этот выбор — остаться жить и работать здесь. В Год семьи для вас только одно пожелание: чтобы семьи ваши становились ещё больше. Всё в ваших руках», — обратился к новосёлам полпред.

Глава региона Игорь Артамонов также отметил значимость события. «Мы благодарим федеральный центр за поддержку и финансирование, которое позволяет нам развивать сёла. По госпрограмме мы строим не только жильё, но и другую необходимую инфраструктуру, которая делает жизнь наших сельчан более комфортной», — сказал губернатор.

В Липецкой области до конца года по программе КРСТ построят 70 домов и квартир, общее число за четыре года реализации программы – 143. Жильё предоставляется по договору найма. Через пять лет его можно выкупить за 10% от стоимости, через десять лет — за 1%.