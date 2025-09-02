Ключи от новых скорых вручили медикам Липецкой области Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Игорь Артамонов

Ключи от 10 новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Игорь Артамонов. Церемония вручения ключей прошла на площадке липецкого «РосУнимеда», который открылся 1 сентября.

Техника, закупленная на средства областного бюджета, поступила в распоряжение подстанций скорой медицинской помощи, расположенных в Липецке, Ельце, Лебедяни, Чаплыгине и Долгоруково. Некоторые машины уже работают на вызовах. Автомобили класса «В» оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам: дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, оборудованием для ингаляции кислородом, аспираторами и другим современным оборудованием. По информации регионального минздрава, скорые позволят повысить доступность и качество медицинской помощи жителям городов и районов региона, а также сократить время прибытия бригад к пациентам.

«К автомобилям скорой помощи всегда особое отношение. Это именно те изделия, которые позволяют вовремя приехать и спасти человека. Это минуты, часы, которые, по сути, определяют дальнейшую жизнь, конечно же, и новые автомобили — это, конечно, важный компонент. Спасибо большое за труд. Ну и, конечно, привлекайте к себе молодёжь. Будьте для них наставниками, учите, будьте терпеливыми», — обратился к медикам Михаил Мурашко.

«Хочу подчеркнуть, что все инициативы Министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью — улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. И сегодняшнее событие — тому подтверждение. Мы благодарны за активную поддержку из федерального центра. Михаил Альбертович, отдельное спасибо за личное внимание и помощь нашему региону. Сегодня мы не только открыли новый медвуз, но и вручаем ключи от машин скорой медпомощи её работникам. Парк этой техники у нас постоянно обновляется», — сказал Игорь Артамонов.