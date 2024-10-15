Статьи о восстановлении Мариуполя и работе липецких строителей разместили в книге «Мариуполь. Возрождение». Она вышла в сентябре этого года и стала частью Президентской библиотеки. Книга рассказывает о людях, организациях и регионах страны, принимающих активное участие в восстановлении, строительстве и возврате к мирной жизни города Мариуполя.

Липецкая область получила 48 экземпляров книги. Они будут переданы в библиотеки, строительные организации-участники восстановления. Над восстановлением объектов в Мариуполе липецкие строители работают с 2022 года. За регионом было закреплено 27 МКД и 3 соцобъекта: школа, технический лицей и детский сад. На данный момент 27 объектов уже завершены. В 2024 году к объемам работы добавился ремонт 14 фасадов домов, а также фасад и внутренняя отделка детского сада.

Книга издана на русском и английском языках. Издание будет распространено на площадках посольств Российской Федерации и Русских домов в более чем 50 странах мира, а также передана в библиотеки, музеи и фонды России. Посмотреть книгу в электронном формате можно здесь.

«Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Жители, кстати, контролировали все работы, строители к ним прислушивались, подружились, приглашали в гости. Это ещё одно доказательство того, что мы – одна страна, один народ и вместе мы сможем всё», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.